Черкаси на три дні стали майданчиком Всеукраїнських змагань бригад екстреної медичної допомоги з міжнародною участю «Черкаські медичні ралі 2018». Участь у чемпіонаті загалом візьмуть 40 команд із різних міст України та з Польщі й Литви. Розпочалися змагання 30 травня на Соборній площі обласного центру. «Швидкі» змагалися в різних точках міста. Оцінювали учасників українські й іноземні спеціалісти. Підсумки ралі підбивають 1 червня.
Як пояснив директор департаменту охорони здоров’я і медичних послуг Черкаської міськради Олег Стадник, змагання зазвичай відбуваються у тому місті, яке стало переможцем торік. Оскільки торішню перемогу виборола команда з Черкас, то тепер захід проводять саме тут. П’ять років тому Черкаську міську станцію швидкої допомоги передано у підпорядкування області, тому організаторами заходу стали управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, а також Міністерство охорони здоров’я України.
Сутність змагання в тому, що учасникові дають своєрідний виклик-маршрут. Водій, користуючись навігатором, їде за ним. Наприкінці маршруту є «постраждалі» з певними легендами. Потрібно встановити діагноз, виконати маніпуляції і транспортування. Потім виконане завдання оцінюють у балах.
Паралельно з медичними ралі в Черкасах проходить науково-практична конференція з міжнародною участю «Реалії сьогодення екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Україні. Дермато-венерологічна допомога в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу».