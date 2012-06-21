Учора у Брюсселі розпочався саміт країн-членів НАТО. Президент Петро Порошенко візьме участь у заходах, які пройдуть у межах саміту, на запрошення генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, повідомляє прес-служба АП.
Головним заходом для інтересів Києва стане засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів, на яке запрошено Україну та Грузію. А вчора Петро Порошенко взяв участь у засіданні глав держав та урядів країн — контрибуторів місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка».
На сьогодні в Афганістані перебуває 11 українських військовослужбовців. Але за інформацією керівника управління з питань співробітництва з НАТО Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексія Генчева, цю місію буде розширено до 29 осіб. За його словами, цей крок стане «не просто політичним сигналом», а він надає нашим воїнам змогу здобути досвід і посилює оперативну здатність виконувати бойові завдання Збройних сил на сході України.
Програма перебування Петра Порошенка у Брюсселі передбачає двосторонні зустрічі з лідерами інших країн. Він візьме участь у публічному заході «НАТО залучає: діалог в рамках Брюссельського саміту», який проведе Німецький фонд Маршалла у штаб-квартирі Альянсу.
Як сказав в інтерв’ю DW глава місії України при НАТО Вадим Пристайко, Київ очікує, що під час саміту НАТО підтвердить підтримку нашої держави в умовах російської агресії, ще раз заявить про невизнання окупації Криму та Донбасу, закличе звільнити українських політв’язнів і засудить незаконне будівництво Керченського мосту. Як відомо, Альянс підтримує Україну через десять трастових фондів, тренує українських солдатів, надає обладнання. «Уже отримую підтвердження країн про додаткові внески, які будуть оголошені під час саміту», — повідомив Вадим Пристайко. За його словами, передбачається, що держави-члени НАТО ухвалять окрему заяву щодо України.
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