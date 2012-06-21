Хоча іноді можна почути, що куріння захищає від коронавірусної інфекції COVID-19, насправді у курців вона протікає важче, і ризик померти від нового коронавірусу SARS-CoV-2 у курців теж вищий. Про це з посиланням на безліч інших досліджень пишуть в Cell Stem Cell співробітники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Вірус в першу чергу вражає клітини дихального епітелію, і можна припустити, що через тютюновий дим вони стають більш чутливими до інфекції.

Щоб перевірити, чи так це, дослідники провели експеримент з клітинною культурою, в якій людські клітини росли шаром на кордоні між рідиною і повітрям. Такий спосіб ростити клітини вдало імітує епітеліальні клітини в дихальних шляхах, і тому на них можна вивчати, що і як на дихальні шляхи діє. Клітини заражали вірусом SARS-CoV-2, до того ж у деяких випадках до вірусу додавали сигаретний дим – і з’ясувалося, що з тютюновим димом вірус заражає вдвічі-втричі більше клітин.

Подальші експерименти показали, що під дією диму у клітин падає активність інтерферонів – сигнальних імунних білків, які відіграють надзвичайно важливу роль у противірусному імунітеті. Іншими словами, імунна система курців гірше реагує на SARS-CoV-2, тому у вірусу є більше шансів закріпитися в організмі і почати активно розмножуватися.

Орест ГОРНЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»