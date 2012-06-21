Немає нічого дивного в тому, що людина мерзне взимку при низькій температурі. Але бувають випадки, коли люди мерзнуть навіть влітку. У таких людей може з'явитися бажання обмотатисяпледом незважаючи на те, що на вулицы спека. Холодні ноги і руки – це ознака, яку лікарі пов'язують зі зниженим тиском.
Обстежуючи пацієнтів на предмет гіпотонії, лікарі обов'язково цікавляться схильністю людини замерзати навіть у теплі. Найчастіше звертається увага на ноги і руки. Холодні кінцівки можуть бути ознакою гіпотонії у зв'язку з тим, що знижений тиск веде до уповільнення кровообігу. Так як в кінцівках рук і ніг відсутні м'язи, які могли б підштовхнути кров до кистей рук і ступень, то цим частинам тіла доводиться грітися від того тепла, яке дістається їм у найостаннішу чергу.
Крім холодних ніг, у гіпотонії є й інші характерні особливості: запаморочення; біль у скронях; сонливість; млявість; погіршення пам'яті; неуважність; прискорений пульс; бліда шкіра. Недостатнє кровопостачання загрожує також погіршенням роботи внутрішніх органів і тканин, що призводить до кисневого голодування. Крім цього, гіпотонія є однією з причин розвитку серйозних проблем в роботі серцево-судинної системи, яка змушена працювати на повну силу, щоб забезпечити все тіло кров'ю.
Лікарі радять звернутися за допомогою при появі перших подібних симптомів. Гіпотонічна хвороба дуже небезпечна, якщо вчасно не вжити заходів і не пройти лікування.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»