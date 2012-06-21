Іспанські астрономи виявили унікальну планетарну туманність, яка нагадує людське око, в народі її назвали «Оком Бога».
З проривом технічної революції релігія відійшла на другий план, так як людство зробило вихід у відкритий космос, але раю там не знайшло. Незважаючи на це віра продовжує існувати, так як «інший світ» вважається прихованим від очей людини.
Під час чергового наукового дослідження в космосі астрономи виявили туманність арени за 8 тисяч світлових років від Землі. Переплетення туману і космічних тіл утворили досить дивну форму в центрі у формі людського ока. Деякі вирішили, що Всесвіт нескінченний і тому це скупчення є своєрідним порталом в іншу галактику.
Багато хто розцінив це як прояв релігії, а саме те, що це око є оком Бога, який стежить за галактикою. Фахівці і уфологи намагаються розібратися з подібним явищем і детально вивчають феномен. Багато віруючих пояснили таку далеку відстань від Землі тим, що Всевишній не хоче бути розсекреченими і здалеку спостерігає за обстановкою в космосі. Таке явище вже не перше, однак після виявлення людьми, туманність поступово розсіюється і з'являється в іншому місці Всесвіту. Складається враження, що око Всевишнього навмисно змінює локацію, для кращого спостереження або приховування від людини.
Нині вчені намагаються визначити зародження наступного новоутворення космічних світил, поки око Всевишнього не зникло і на цей раз.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»