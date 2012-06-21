До сервісного центру №4444 міста Лисичанська для переоформлення привезли унікальну машину із серії ретроавтомобілів ГАЗ-М20 1954 року випуску, яка чудово збереглася.
Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю РСЦ МВС в Луганській області, автомобіль пофарбовано у стилі післявоєнної епохи — чорні дах і капот, білі двері й крила.
Природно, що красень-автомобіль помітили допитливі водії та відвідувачі центру. Вивчивши двигун машини, експерти-криміналісти виявили, що його маркувальне позначення знищено механічним способом. Це стало підставою для звернення до чергової частини Лисичанського відділу поліції. А сам ретроавтомобіль і документи передали співробітникам слідчо-оперативної групи. Триває досудове слідство, яке має встановити, хто ж насправді власник авто.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»