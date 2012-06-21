Вчені з університету Кертін провели нове дослідження, яке здивує дуже багатьох любителів космосу. З’ясувалося, що чорна діра, яку відкрили раніше за всіх, на 50% більша, ніж вважалося раніше.

Йдеться про надмасивну чорну діру Cygnus-X-1, яка знаходиться на відстані близько 7200 світлових років від Землі, пише Daily Mail. Це той самий об'єкт, статус якого в 1990 підтвердив сам Стівен Хокінг, що посперечався на цю тему з колегою Кіпом Торном.

Нове дослідження стало можливим завдяки появі нових технологій і більш сучасних телескопів, повідомляють вчені. В основу нового відкриття ліг метод, при якому фахівці досліджують об'єкт з різних позицій – саме це дозволило їм з'ясувати, що чорна діра знаходиться значно далі, ніж вважалося раніше. Як наслідок, сам об'єкт набагато більший.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»