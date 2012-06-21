Україна сподівається на підтримку НАТО в моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією і пропонує використовувати для повітряних операцій НАТО повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації. У нього входить повітряний простір над суверенною територією України й відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху Україні делеговано міжнародними договорами. Таку позицію оприлюднив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час переговорів із заступником генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером у межах робочого візиту нашої урядової делегації до Брюсселя.

«Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів у Сімферопольському районі польотної інформації та скасування обмежень федерального управління цивільної авіації США на польоти в ньому, пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО із транспортування військ, обладнання, вантажів тощо», –– цитує пресслужба Мінінфраструктури слова Владислава Криклія.