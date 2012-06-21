Брюссель відкрив останню главу у переговорах про вступ Чорногорії до Євросоюзу. «Це чудовий день для Чорногорії, яка стане першою країною-кандидатом, котра завершила першу фазу процесу інтеграції до ЄС», – заявив прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович.
Наразі чотири країни Західних Балкан: Чорногорія, Сербія, Албанія та Північна Македонія мають статус країн-кандидатів на вступ до ЄС. Схоже, що Чорногорія стане першою, яка змінить цей статус на офіційне членство. Остаточне рішення держав-членів ЄС, як очікується, буде ухвалено цієї п’ятниці під час засідання Ради ЄС, повідомляє видання Euractive.
Хорватський євродепутат-соціаліст Тоніно Пікула, який є доповідачем щодо країн Західних Балкан у комітеті з закордонних справ, написав у своєму Twitter, що Чорногорія «є найближчою до повноправного членства в ЄС, але все залежатиме від оцінок виконання всіх встановлених критеріїв».
Підгориця розпочала переговори про приєднання до ЄС у 2012 році. Країна, у якій проживає близько 629 тисяч людей, також заявила, що підтримує нову методологію розширення ЄС, яка має дати процесу розширення друге дихання. Нова методологія не вносить істотних технічних змін до переговорного процесу для Чорногорії. «Проте в політичному плані вона відображає готовність ефективніше розвивати нашу систему й суспільство під час процесу вступу до ЄС», – заявив заступник керівника переговірного процесу на вступ Чорногорії до ЄС Марко Мрдак.
Тобто Чорногорія може стати повноправним членом ЄС у 2025 році.