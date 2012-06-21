16-річний Картік Пінгле і 18-річна Жасмін Райт виступили співавторами рецензованої статті в The Astronomical Journal. У цьому дослідженні йдеться про відкриття чотирьох нових екзопланет, розташованих на відстані майже 200 світлових років від Землі.

Старшокласники брали участь у дослідженні в рамках програми наставництва студентів (SRMP) в Центрі астрофізики Гарварда і Смітсонівського інституту. Програма проводилася під керівництвом астрохіміка Клари Соузи-Сільви.

«Це крутий процес навчання. До кінця програми студенти можуть сказати, що вони провели активні сучасні дослідження в галузіастрофізики», – каже Клара Соуза-Сільва.

За її словами старшокласники рідко публікують дослідження, а Пінгле і Райт є, можливо, наймолодшими дослідниками, яким вдалося виявити таку кількість екзопланет.

Безпосереднім наставником Пінгле і Райт був Тансу Дайлан з Інституту астрофізики і космічних досліджень ім. Кавлі при Массачусетському технологічному інституті (MIT). Автори роботи вивчили і проаналізували дані з супутника для дослідження транзитних екзопланет (TESS).

Вони зосередилися на аналізі системи TOI-1233, яскравої зірки, схожої на наше Сонце. Раніше інша група астрономів вже виявила біля неї одну екзопланету. На подив команди, вони виявили не одну, а відразу п'ять планет, що обертаються навколо TOI-1233.

«Я була дуже схвильована і шокована. Ми знали, що це була мета дослідження Дайлана, але насправді знайти багатопланетну систему і стати частиною команди дослідників було дійсно круто», – ділиться враженнями про відкриття Жасмін Райт.

Три планети вважаються «суб-Нептунами», газоподібними планетами, які менші Нептуна, але схожі на нього. Кожній з них потрібно від 6 до 19,5 днів на повний оберт навколо TOI-1233. Четверту планету називають «суперземля» через її великий розмір і кам’янисту місцевість, вона обертається навколо батьківської зірки всього за чотири дні. Дайлан сподівається вивчити планети ще ближче в наступаючому році.

«Ці планети виникли з одного і того ж диска матерії навколо однієї зірки, але в кінцевому підсумку вони виявилися різними планетами з різною атмосферою і різним кліматом через різну орбіти. Отже, ми хотіли б зрозуміти фундаментальні процеси формування і еволюції планет, використовуючи цю планетну систему», – каже Дайлан.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»