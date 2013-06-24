Єдиному вебпорталу використання публічних коштів Є-data — 10 років. Нині це ціла екосистема фінансової прозорості, яка об’єднує ресурси Spending, IFIs projects, Open budget та інші інструменти відкритих даних.
«Запуск Є-data став проривом для України. Уперше кожен громадянин отримав відкритий доступ до руху бюджетних коштів у реальному часі. Сьогодні Є-data — доказ того, що прозорість не просто можлива, це стандарт сучасної держави. Ми й надалі розвиватимемо портал, щоб він залишався інструментом довіри, контролю та ефективності», — зазначив заступник міністра фінансів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Грубіян.
Журналісти, дослідники, активісти, бізнес та освітні заклади використовують портал для аналізу фінансів та навчання. З-поміж інновацій зокрема впровадження API, інтеграція з державними системами, аналітичні панелі для швидкого аналізу даних.
У планах розробників — застосування ШI-аналітики для автоматичного виявлення ризиків та аномалій, розширення інтеграції з іншими державними порталами, впровадження нових аналітичних інструментів, створення зручних мобільних рішень для громадян, повідомляє Мінфін.