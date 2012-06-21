Цифровізація — це зменшення присутності держави в житті людини. І особливо актуально це в часи пандемії коронавірусної хвороби. Саме тому щомісяця максимальну кількість послуг переводять у електронний формат. Та якщо раніше це була здебільшого цифровізація різних документів та соціальних послуг, то нині електронні послуги — швидкі та зручні — отримує український бізнес.

На цьому під час онлайн-брифінгу наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він додав, що саме податкова служба — нині флагман у цьому процесі.

Віцепрем’єр поінформував, що останнім часом увагу зосереджено на електронному форматі відкриття бізнесу, сплати податків та допомоги молодим підприємцям. Запроваджено послугу з відкриття, зміни даних та закриття ФОП або ТОВ. І за трохи більш ніж пів року нею скористалися майже 150 тисяч українців.

«Наші ФОПи взагалі є рекордсменами у світі щодо швидкості відкриття та реєстрації бізнесу. Нам справді є чим пишатися, адже в Україні, як довели проведені нами інтерактивні експерименти, це можна зробити всього за 7 хвилин. Залучали до тестів людей, які до того ніколи не використовували електронний портал «Дія». І їм все вдавалося», — поділився здобутками Михайло Федоров і додав, що це вже зробили понад 50 тисяч осіб.

Унікальна можливість зареєструвати ТОВ онлайн. І навіть якщо співвласники майбутньої компанії перебувають у різних регіонах країни, вони зможуть це зробити і започаткувати онлайн власну справу.

Михайло Федоров зауважив, що ще рік чи два тому лише 4—6% відкривали бізнес онлайн. На сьогодні це більш ніж 50%. А рівень оцінки задоволення людей зручністю цієї послуги становить 92%.

Ще один важливий проєкт державних електронних послуг — «Дія. Бізнес». Це консультації онлайн для бізнесу з питань відкриття власної справи, сплати податків, випуску таргетованої (в соціальних мережах) реклами, вибудовування маркетингу та ін. 40 видів таких консультацій абсолютно безплатно на порталі надають не лише у вигляді тексту, а й в онлайн-режимі провідні економічні експерти.

Триває робота над тим, щоб українці отримали змогу адмініструвати свої податки онлайн. Разом з податковою службою вдосконалюють інструментарій і дизайн сайту. Тож віцепрем’єр закликав українців користуватися новими послугами й робити зворотний зв’язок, щоб ці електронні продукти можна було вдосконалювати й поширювати.

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко зазначив, що бізнес відчуває, яку для нього роблять важливу і корисну справу.

Очільник ДПС нагадав, що нині в Україні зареєстровано понад 3,4 мільйона платників податків (фізичних і юридичних осіб). І попри пандемію, цього року їхня кількість зросла на 60 тисяч.

«А ПДВ-пілот — це перша і головна складова нашого е-ДПС. І ефективне адміністрування податку на додану вартість дало змогу впевнено говорити, що бізнес відчув зменшення конкуренції з тіні, отже і збільшив сплату податків», — зазначив фахівець. Він наголосив, що у подальшій цифровізації вбачає можливість підвищення якості обслуговування платників податків і системну протидію тіньовій економіці в інтересах чесного бізнесу.