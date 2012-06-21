2020 року було оголошено бій перевантаженим фурам, запроваджено посилений габаритно-ваговий контроль на дорогах. А цьогоріч Міністерство інфраструктури працюватиме над реформуванням і цифровізацією Укртрансбезпеки. За підсумками минулого року інспектори Укртрансбезпеки у співпраці з Національною поліцією перевірили майже 700 тисяч транспортних засобів, склали понад 14 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів і нарахували понад 137 мільйонів гривень плати за перевантаження, наводить деякі підсумки міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Повна автоматизація і цифровізація всіх процесів задля унеможливлення людського чинника залишається головною метою Мінінфраструктури у реформуванні Укртрансбезпеки, повідомляє пресслужба відомства.

Верховна Рада розглядає у другому читанні законопроєкт №3743, яким передбачено відмову від плати за проїзд та переведення відповідальності за порушення габаритно-вагових норм у площину КУпАП. Це дасть змогу спростити процедуру стягнення й збільшити відсоток сплачених штрафів.