Мінекономіки відстежує ситуацію на цукровому ринку та підтримує діалог з усіма його учасниками.

«Ми розуміємо необхідність у забезпеченні учасників виробничого процесу цукровою сировиною, насиченні внутрішнього ринку достатніми обсягами цукру та стабілізації цінової ситуації. З цією метою в березні Мінекономіки видало ліцензії на імпорт 120 тисяч тонн цукру-сирцю», –– зазначив заступник міністра Тарас Висоцький під час нещодавньої зустрічі із представниками бурякоцукрової галузі. Він додав, що розглядають питання щодо видачі ліцензій на імпорт додаткових 50 тисяч тонн цукру-сирцю. Крім того, у лютому –– березні було завезено 40 тисяч тонн цукру за встановленою тарифною квотою з нульовою ставкою мита відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Учасники зустрічі зауважили, що імпорт цукру-сирцю дасть змогу забезпечити переробників достатньою кількістю сировини, що наситить ринок та сприятиме зниженню роздрібної ціни цукру в торговельних мережах.