Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Наступного року ціни на будівельні матеріали можуть зрости на 17%. Це станеться тому, що виробники вже задумуються над тим, щоб закласти в ціну готових будматеріалів курс 30-31 гривню за долар.

Однак вартість житла при цьому зросте не у всіх сегментах ринку.

Так, за словами експерта ринку Ангеліни Деревльової, скоріше за все ціни на житло зростуть у «комфорт» та «бізнес» сегментах. «Економ-клас», як вважає експерт, навпаки може бути дешевшим, ніж у 2020 році на 3-5%, але в доларовому еквіваленті.

Також експерти впевнені, що в залежності від того, які будівельні матеріали використовуються при зведенні помешкань – вітчизняні чи імпортні – різниця у собівартості житла може становити 25%.

Експерти також вважають, що у тренді будуть житлові комплекси, які створюють сучасний житловий комплекс, є свого роду багатофункціональними і там дуже високий рівень комфортності та безпеки.

Такими комплексами стануть малоповерхові масиви у приміських зонах великих міст, і як впевнені аналітики, їхня кількість за умови стабільності в Україні, в 2021 році може зрости вдвічі порівняно із 2020 роком.