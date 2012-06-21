Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Про це повідомляє ресурс Інфагро. За його даними, протягом останніх двох тижнів ціни закупівлі молока-сировини переробними підприємствами зросли у середньому на 30 – 40 копійок і сягнули 10,5 – 12 гривень за кілограм залежно від сортності, що є рекордом року. Втім, виробники молока наголошують – навіть таке зростання не перекриває зростання собівартості їхнього виробництва. Найбільше нарікають на підвищення цін на корми через зростання вартості зернових.

Відповідно, на 4,3% зменшилося поголів’я корів у спеціалізованих молочних підприємствах – відповідні показники у господарствах населення не піддаються точному обрахунку, втім, можуть бути значно більші. На це вказує стабільне зниження показників виробництва молока у цій категорії господарств – мінус 5,8% порівняно з минулим роком.

Єдине, що втішає – продуктивність тих корів, що залишилися, зросла на 8,5%, Воно й зрозуміло – господар у першу чергу жертвує менш продуктивними коровами, а кращих залишає.

Ситуація, наголошують експерти, може ще погіршитися взимку не лише через зростання собівартості, а й через дефіцит грубих рослинних кормів. Через посушливе літо багато які господарства не змогли заготовити їх у достатній кількості.

Щоправда, стосовно собівартості є припущення, що господарства, які суміщають тваринництво й виробництво зернових, підтримають перше за рахунок другого з розрахунком на кращі часи. А от тим, хто має лише молочне тваринництво, буде непереливки. Це, безсумнівно, позначиться на роздрібній ціні молока що у крамницях, що на базарі. Експерти зауважують: восени воно і там суттєво подорожчало.