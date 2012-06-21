Ціни на нафту відновили підйом до закриття сесії в США в середу і в четвер продовжили його на тлі скорочення запасів у США і нових побоювань, пов’язаних з геополітичною напруженістю на Близькому Сході і на Корейському півострові.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Dow Jones.
Обидві еталонні марки нафти оновлюють максимуми з осені 2014 року, при цьому спред між ними як і раніше збільшується, сигналізуючи про високий попит в Європі і Азії.
Котирування липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:12 за московським часом 17 травня піднялася на $0,08 (0,10%) — до $79,36 за барель.
Нафта WTI з поставкою в червні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в четвер подорожчала на $0,22 (0,31%) — до $71,71 за барель.
У середу вартість Brent збільшилася на $0,85 (1,1%), до $79,28 за барель, WTI — на $0,18 (0,3%), до $71,49 за барель.
Згідно з інформацією міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 11 травня, скоротилися на 1,4 млн барелів, до 432,4 млн барелів. Прогнози аналітиків, опитаних S & P Global Platts, припускали зменшення нафтових запасів на 2,3 млн барелів.
Як зазначив «УК» директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, ми як країна імпортер нафти та нафтопродуктів не можемо стояти осторонь цього процесу: «Проте наразі ще ціни на нафтопродукти в Україні тримаються на рівні, який сформувався до травневих свят. Дублювання цін надалі буде, однак вже сьогодні деякі автозаправочні станції підвищили ціни на бензини від 20 до 50 копійок за літр. Проте така тенденція носить ще немасовий характер».