Станом на ранок 27.06.2018 ціна серпневого ф’ючерсу нафти Light Sweet на торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX в порівнянні з підсумками торгів за вчорашній день збільшилася на 0,34% до $70,77 за барель.
Про це повідомляє «Термінал». Ціна серпневого контракту Brent на Лондонській товарній біржі ICE до 11:01 стала вище на 0,5% і встановилася на рівні $76,69 за барель.
Вартість липневого контракту на газойль підвищилася на 1,63% і становить $ 654,25 за тонну.
Нафтові ф’ючерси 26.06.2018 на торгах Нью-Йоркської товарної біржі Nymex подорожчали на $2,45 і торгувалися за ціною $70,53 за барель, а на Лондонській товарній біржі ICE ціна нафти Brent була вище ціни Light Sweet (WTI) на $5,78 і перебувала на рівні $76,31 за барель.
26 червня 2018 року на торгах Нью-Йоркської товарної біржі Nymex ціна серпневого ф’ючерсу Light Sweet стала вище на $2,45, або на 3,6%, і закрився на позначці $70,53 за барель.
Вартість липневого контракту на топковий мазут збільшилася на $0,029, або на 1,36%, до $2,129 за галон, що аналогічно $624,98 за тонну.
Ціна липневого контракту на поставку бензину підвищилася на $0,023, або на 1,13%, до $2,0746 за галон, що відповідає $725,97 за тонну.