У Києві подорожчала довготривала оренда житла — за місяць ціни вросли на 15-30%. Зазвичай до літа оренда, навпаки, дешевшала.
Ціни на бюджетні однокімнатні в спальних районах стартують від 5000 гривень без вартості комунальних послуг. Разом з нею за скромне житло доведеться викласти мінімум 6000 гривень. За ці гроші пропонують, як квартири з ремонтом і технікою, так дещо застаріле житло, де практично зберігся «радянський» дизайн.
Як повідомив «УК» фахівець з нерухомості Андрій Старенко, весна-початок літа 2018 року виявилися досить незвичними, бо, зазвичай до кінця травня ціни на оренду житла у столиці навпаки падають. «Пояснити це можна тим, що закінчується навчальний рік у вищих навчальних закладах і студенти поступово вивільняють орендоване житло. Чимало з них влітку виїжджає з Києва додому або на різні практики. Проте цього року ціни навпаки зростають. Можливо тут сказався фактор підвищення мінімальної зарплати чи заробітних плат загалом. Однак квартири з підвищеними на 1-1,2 тис гривень знаходять своїх «шанувальників» і житло здається в оренду досить жваво», — пояснив експерт.