Суспільство має беззаперечний запит на зближення з Європейським Союзом. Закладено серйозний фундамент для виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Головне — не зупинятися й докласти максимум зусиль для продовження цього вектора розвитку. Таке переконання висловила віцепрем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе під час завершального засідання наглядової ради проєкту ЄС Association4U «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».
Головна мета проєкту Association4U — посилити інституційну спроможність урядових інституцій України для забезпечення комплексного виконання зобов’язань держави в межах означеної угоди. Проєкт Association4U фінансує ЄС і впроваджують спільно з Урядовим офісом з питань європейської інтеграції та галузевими міністерствами, які імплементують угоду. Реалізує проєкт консорціум на чолі з GFA Consulting Group Gmbh. Загальний обсяг фінансування під час реалізації проєкту ЄС Association4U становив 7,7 мільйона євро. Тривають тендерні процедури для впровадження другої фази проєкту, розрахованої на три роки, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.
За підтримки ЄС в Україні впроваджують майже 20 проєктів у різних галузях: фітосанітарні норми, сільське господарство, енергетика, розвиток бізнесу, митниця, оподаткування тощо. А фахівців проєкту Association4U залучали до розроблення й аналізу понад 1500 нормативно-правових актів. Вони переклали понад 30 000 сторінок різних документів, із них 160 — правових актів ЄС, розробили навчальні курси й провели багато тренінгів для представників громадського та державного сектору, в яких взяли участь майже 3500 людей.
Програма залучення фахівців — стартовий майданчик для майбутньої кар’єри в державній службі. Багато з них стали агентами євроінтеграційних змін, посиливши інституційний потенціал Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерств.
Глава Представництва ЄС в Україні Г’ю Мінгареллі один із найважливіших пріоритетів у двосторонніх відносинах ЄС та України вбачає у всебічній допомозі в імплементації угоди. Адже це не просто бюрократична процедура, а практичний інструмент для побудови кращого майбутнього.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»