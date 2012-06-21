Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Підсумовано результати збирання основних культур, що належать до ранньої зернової групи, зокрема, пшениці.

Як повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, найвища врожайність провідної продовольчої зернової культури у господарствах Сумської області, де на круг намолотили 53,6 центнера збіжжя. Валове виробництво становить 947 тисяч тонн з площі 176,7 тисячі гектарів.

Такої кількості зерна цілком вистачить для задоволення продовольчих та фуражних потреб краю, формування партій для продажу до інших регіонів та за кордон.

Для порівняння: торік урожайність цієї культури на слобожанських полях становила 48,2 центнера, валовий намолот — 897 тисяч тонн, площа — 186 тисяч гектарів. У цілому по Україні середня врожайність пшениці 38 центнерів на круг, валове виробництво 25,1 мільйона тонн, площа 6,6 мільйона гектарів.

Під урожай наступного року на Сумщині площі під озимою пшеницею будуть дещо меншими, а валове виробництво планують наростити завдяки підвищенню врожайності.