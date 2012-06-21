Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Безперечним рекордсменом у сфері виробництва сільськогосподарських культур є просо: його вироблено на 44,7% більше, ніж торік, повідомляють з Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Але, як зауважив директор цієї установи Юрій Лупенко, посилаючись на дані Держстату за 1 листопада, таке зростання відбулося лише через розширення площ посівів цієї культури на 64%, натомість її врожайність виявилася на 12% меншою, ніж у 2019-у, менше ніж 17 центнерів з гектара.

Так само, лише за рахунок розширення площ посівів, зросло на 12,8 % виробництво гречки, тоді як зменшення урожайності цієї культури порівняно з попереднім аграрним сезоном становило майже 6%. Зростання також показали жито (понад 34%), овес (трохи більше за 21%), картопля (3%), ярий ріпак (1%). На відміну від проса та гречки, по цих культурах зростання було досягнуто не лише через розширення площ посівів, а й завдяки підвищенню врожайності. Тут рекордсменом є озиме жито –– посівні площі під ним збільшилися майже на 18%, а врожайність зросла майже на 14%.



На жаль, зазначив Юрій Лупенко, це зростання не перекрило суттєве зниження по інших культурах. Через це загальний обсяг виробництва продукції рослинництва зменшився майже на 17% порівняно з попереднім роком, коли зростання становило 3,7%.

Тут рекордсменами з кінця є зернові та зернобобові культури –– спад на 22,4%, соя –– практично на третину, соняшник – на 14,6%. Щоправда, збирання сої та кукурудзи остаточно не завершено, тому показники ще можуть дещо змінитися, але вже тепер зрозуміло –– рекордів попереднього аграрного року досягти не вдасться, підбиває підсумки науковець.