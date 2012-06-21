За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусною інфекцією виявили в Києві (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Найменше тих, що заразилися за цей період зафіксували в Кіровоградській (76) та Луганській областях (95);

Динаміка по областях:

Київ - всього 46632 (за добу 965);

Вінницька область - 12 970 (205);

Волинська область - 17 236 (415);

Дніпропетровська область - 18 690 (366);

Донецька область - 15 066 (488);

Житомирська область - 20 194 (578);

Закарпатська область - 18 056 (436);

Запорізька область - 15 285 (592);

Івано-Франківська область - 25 643 (589);

Київська область - 21 731 (693);

Кіровоградська область - 3280 (76);

Луганська область - 4738 (95);

Львівська область - 34 988 (684);

Миколаївська область - 11092 (305);

Одеська область - 30 041 (705);

Полтавська область - 13 143 (420);

Рівненська область - 23 035 (413);

Сумська область - 15 662 (365);

Тернопільська область - 22 549 (160);

Харківська область - 44 948 (482);

Херсонська область - 6075 (242);

Хмельницька область - 20 826 (498);

Черкаська область - 11 063 (144);

Чернівецька область - 26 301 (466);

Чернігівська область - 10 564 (229).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Вчора, 10 листопада, в Україні виявили 10 611 нових інфікованих / хворих коронавірусною інфекцією (10 179 днем раніше) – це лише на сотню з невеликим менше рекорду.

З 9 листопада в Україні вступили в силу нові зони карантину, введені у зв'язку з епідемією коронавірусу. У червону зону, де найбільший ризик поширення COVID-19, включено 12 обласних центрів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

