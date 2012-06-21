За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусною інфекцією виявили в Києві (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Найменше тих, що заразилися за цей період зафіксували в Кіровоградській (76) та Луганській областях (95);
Динаміка по областях:
Київ - всього 46632 (за добу 965);
Вінницька область - 12 970 (205);
Волинська область - 17 236 (415);
Дніпропетровська область - 18 690 (366);
Донецька область - 15 066 (488);
Житомирська область - 20 194 (578);
Закарпатська область - 18 056 (436);
Запорізька область - 15 285 (592);
Івано-Франківська область - 25 643 (589);
Київська область - 21 731 (693);
Кіровоградська область - 3280 (76);
Луганська область - 4738 (95);
Львівська область - 34 988 (684);
Миколаївська область - 11092 (305);
Одеська область - 30 041 (705);
Полтавська область - 13 143 (420);
Рівненська область - 23 035 (413);
Сумська область - 15 662 (365);
Тернопільська область - 22 549 (160);
Харківська область - 44 948 (482);
Херсонська область - 6075 (242);
Хмельницька область - 20 826 (498);
Черкаська область - 11 063 (144);
Чернівецька область - 26 301 (466);
Чернігівська область - 10 564 (229).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Вчора, 10 листопада, в Україні виявили 10 611 нових інфікованих / хворих коронавірусною інфекцією (10 179 днем раніше) – це лише на сотню з невеликим менше рекорду.
З 9 листопада в Україні вступили в силу нові зони карантину, введені у зв'язку з епідемією коронавірусу. У червону зону, де найбільший ризик поширення COVID-19, включено 12 обласних центрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»