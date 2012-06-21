Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині на 1 грудня для пацієнтів із діагнозом COVID-19 розгорнуто 1530 ліжок. Із них забезпечені киснем 43%. Про це повідомив заступник начальника Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Найдан.
Допомогу хворим на коронавірус надають у 19 медичних закладах. На стаціонарному лікуванні перебуває 551 пацієнт. Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, відведених для лікування таких пацієнтів, становить 56,5%.
За останній тиждень область одержала 95 кисневих концентраторів. Із них п’ять надійшло до Чигиринської районної лікарні. До кінця грудня в області з’явиться ще півтори тисячі кисневих концентраторів.
Триває підведення централізованої подачі кисню в лікарнях Шполи та Городища. Розширюють кфлькість кисневих точок в обласній лікарні. Найближчим часом аналогічні заходи проведуть в Уманській та Золотоніській центральних районних лікарнях.
В області найбільше хворіють на COVID-19 жителі від 50 до 69 років.