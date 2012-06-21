Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов провели селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.
Наразі важливо скоординувати дії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування для запобігання поширенню COVID-19. Кабінет Міністрів вчасно надав кошти на комплекс заходів для безпечного проведення виборчого процесу. Тепер слід виконати їх реалізацію.
Денис Шмигаль повідомив, що кошти на забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту було перераховано до місцевих бюджетів: «Доручаю головам ОДА взяти під особистий контроль цей процес, оскільки у ЦВК є застереження щодо можливих несумлінних дій представників влади на місцях. До понеділка прошу все зробити, щоб дільниці було забезпечено всім необхідним і вибори відбулись у безпечних умовах».
Прем’єр доручив міністру охорони здоров’я Максиму Степанову в найкоротші терміни розв’язати питання з довідками для забезпечення голосування недужих на COVID-19, які перебувають на лікуванні вдома. А також доручив відповідальним особам поінформувати голів ОДА про порядок проведення голосування в інфекційних лікарнях.
Було обговорено ситуацію в областях із завантаженістю ліжок і забезпеченістю їх подачею кисню. «Міністерство фінансів підписало довідку про розподіл 572 мільйонів гривень для підведення кисню до ліжкомісць. Державне казначейство сьогодні перерахує кошти в області. Тому голів обласних держадміністрацій прошу, як було доручено, до кінця місяця чітко виконати це завдання», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив міністру охорони здоров’я до 21 жовтня розв’язати проблему щодо сертифікації українських виробників медичного кисню.