Торік друком виходило 1529 газет, серед них 467 загальнодержавного розповсюдження, 214 регіональних (обласних) та 752 місцевого розповсюдження (207 міські, 360 районні). Загальнорічний наклад усіх газет становив 1 155 243,4 тисячі примірників. Найбільше газет торік виходило в Києві (366), Дніпропетровській (107), Запорізькій (87), Київській (84), Харківській (82), Вінницькій (67), Полтавській (60) областях. Найменше — в Закарпатській (24), Івано-Франківській (24), Рівненській (24), Чернівецькій (17). Більшість газет (822) виходили раз на тиждень, 83 — двічі на тиждень і лише одна — шість разів на тиждень, повідомляє Держтелерадіо.

828 газет виходили українською мовою, 293 — російською, 344 — двома (переважно українською і російською), решта — іншими мовами. Найбільші річні наклади мають російськомовні видання (470 364,5 тисячі примірників), а наклад українськомовних — 426 188,9 тисячі примірників.

Порівняно з 2018 роком кількість газет за назвами скоротилася на 207, а загальний річний наклад усіх видань — на 672 052,1 тисячі примірників.