Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

У країнах-членах ЄС наразі спостерігаються перебої з постачанням вакцини, оскільки, на сьогодні, Євросоюз офіційно схвалив до використання вакцину лише однієї компанії – американського фармацевтичного гіганта Pfizer, який співпрацює з німецькою фірмою BioNTech.

В інтерв’ю німецькому часопису Der Spiegel генеральний директор BioNTech Угур Шахін заявив, що його компанія співпрацює зі своїм партнером Big Pharma Pfizer, щоб спробувати компенсувати цей передбачуваний дефіцит вакцин. «Наразі ситуація виглядає не дуже райдужно, відчувається брак вакцини, тому що інші вакцини ще не сертифіковано, й ми робимо все можливе, щоб надолужити цей дефіцит. Наразі ми працюємо над збільшенням обсягів виробництва», – сказав Угур Шахін.

Очікується, що Європейське агентство з лікарських засобів затвердить вакцину фармацевтичної компанії Moderna вже 6 січня. Водночас міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан закликав агентство оперативно затвердити вакцину, розроблену Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, яку вже використовує Велика Британія.

Угур Шахін визнав, що в перші дні процес вакцинації в Європі виявився «не таким швидким і простим, як у інших країнах». На його думку, причина полягає в тому, що ЄС вирішив розділити своє замовлення між кількома виробниками в очікуванні, що кілька вакцин буде схвалено одночасно. «Зрештою, ці очікування будуть виправданими, не варто очікувати гіршого, ми тримаємо все під контролем», – заспокоїв науковець.

На сьогодні розподіл замовлень вакцини BioNTech/ Pfizer виглядає так: США зробили перше замовлення на 100 мільйонів доз ще у липні, ЄС замовив 200 мільйонів доз, але в листопаді. У грудні і США, і ЄС дозамовили ще 100 мільйонів доз.

Тим часом єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Киріакідес заявила, що ЄС готовий допомогти фармацевтичним компаніям розширити виробництво вакцин проти коронавірусу, щоб усунути перебої у постачанні.

«Головна проблема на сьогодні – не маленька кількість замовлень, а дефіцит виробничих потужностей», – завила єврокомісарка. Вона повідомила, що ЄС надав компанії BioNTech 100 мільйонів євро для збільшення виробничих потужностей. Стелла Киріакідес наголосила, що Брюссель готовий і надалі надавати додаткові кошти для BioNTech/ Pfizer та інших компаній, чиї вакцини мають ось-ось затвердити. «Ситуація поступово поліпшуватиметься», – запевнила вона.

Єврочиновниця завила, що ЄС виконує спільну програму закупівель, яку підтримують 27 держав-членів. «Якщо вакцини всіх компаній, з якими підписав угоду ЄС, буде схвалено, Європа отримає понад два мільярди доз вакцини для 450 мільйонів громадян ЄС і громадян сусідніх країн», – запевнила Стелла Киріакідес.