Якщо берлінець захоче провести відпустку у Баварії, йому тепер можуть відмовити в заселенні в готель. Нові правила, які загрожують ускладнити подорожі Німеччиною для самих німецьких громадян, узгодили глава урядової канцелярії Хельге Браун і його колеги з більшості земель. Згідно з проєктом, який опинився у розпорядженні газети Sueddeutsche Zeitung, йдеться про обмеження щодо вихідців з тих регіонів ФРН, де показник заражень коронавірусом становить понад 50 осіб на 100 тисяч жителів протягом семи днів.



Поки Інститут Роберта Коха визнав такими п'ять районів Берліна, два міста в землі Північний Рейн-Вестфалія і по одному округу в Нижній Саксонії і в Баден-Вюртемберзі. Однак до критичної позначки підбираються вже багато інших регіонів по всій Німеччині, де в четвер вранці, 8 жовтня, було виявлено понад 4000 нових заражень (на 1200 пацієнтів більше, ніж днем раніше). Єдине, що може служити «індульгенцією» туристам з внутрішніх зон ризику, це негативний тест на ковід. Однак він повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до реєстрації в готелі.

Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр» у Берліні введуть комендантську годину. Столиця Німеччини, яка завжди славилася бурхливим нічним життям, розпрощається з вечірками як мінімум до 31 жовтня. Після того як Інститут Коха включив у «червоний» список п'ять берлінських районів, зокрема урядовий квартал Берлін-Мітте, сенат прийняв рішення ввести комендантську годину по всьому місту. Вона почне діяти з півночі суботи, 10 жовтня. Влада назвала ці заходи «примусом до відпочинку».

У Німеччині вже розгорілися суперечки про те, за чий рахунок має проводитися тестування на COVID-19. Наразі медична страховка покриває лише витрати на аналізи для туристів, які повертаються з-за кордону. Решта громадян, у яких немає ніяких симптомів інфекції, не можуть розраховувати на безкоштовну процедуру без призначення лікаря. Тим часом деякі землі, включаючи потерпілий від пандемії Берлін, не готові погодитися з цими планами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»