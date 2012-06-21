Ракета-носій Falcon 9 стартувала в понеділок з космодрому на мисі Канаверал. У складі екіпажу Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уокер, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.

Команді доведеться провести на орбіті шість місяців. Зараз на борту станції знаходяться космонавти Роскосмосуа Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, а також астронавт NASA Кетлін Рубінс.

Нинішній пілотований старт – другий для американців за останні дев'ять років, після того, як в 2011 році були припинені польоти шатлів. З тих пір, до травня 2020 року, астронавти доставлялися на МКС тільки російськими «Союзами».

Перший політ Crew Dragon, який прибув на МКС в травні цього року, був чисто експериментальним, коли перевіряється геть усе. А от нинішній вже, як кажуть фахівці, експлуатаційний. Вперше в історії космонавтики приватна кампанія почала регулярні польоти з екіпажем на космічну станцію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»