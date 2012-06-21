14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.
Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 5 438 осіб; летальних випадків – 342; одужало – 7 386 осіб; здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 579 906 осіб; одужало – 1 276 272 особи; летальних випадків – 30 773; проведено ПЛР-тестувань – 7 778 231.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.