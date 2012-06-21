Півтора десятка сакур висадили в Рубіжному на вулиці Миру. Саджанці придбали японські компанії, що працюють в Україні, а допомагали висаджувати дерева вихованці секцій східних єдиноборств місцевої спортивної школи.
«Кожне дерево сакури, висаджене тут, символізує добробут, щастя та спокій кожної української дитини. Це побажання Україні від японського народу. Сподіваюся, що цвітіння нагадуватиме вам про нашу дружбу», — сказав під час урочистостей заступник голови місії міністр-радник Посольства Японії в Україні Мічіо Харада.
Молоді рубіжненці запевнили високих гостей, що старанно доглядатимуть деревця на знак щирої дружби. Вони впевнені, що сакури стануть окрасою міста хіміків.
Такий самий подарунок від представників Посольства Японії отримали жителі селища Врубівка Попаснянського району, яке лежить за лічені кілометри від лінії розмежування. Діти в кімоно продемонстрували навички карате, дзюдо, японських танців та отримали оригамі й листівки з яскравими японськими пейзажами.
«Радий відвідати врубівську школу. Сподіваюся, що ви будете сильними, надалі займатиметеся спортом, сумлінно навчатиметеся і будете добрими друзями», — звернувся до учнів Мічіо Харада.
За даними відділу з комунікацій ПРООН в Україні, протягом 2015—2018 років уряд Японії надав Програмі розвитку ООН понад 19,4 мільйона доларів США на відновлення критично важливої інфраструктури, підтримку зайнятості та підприємництва серед населення, що постраждало від конфлікту в Східній Україні. Це дало змогу понад 4,5 мільйона людей отримати доступ до соціальних послуг та стимулювало розвиток місцевого бізнесу.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»