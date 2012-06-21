Економічне зростання в країні має супроводжуватися збільшенням кількості спеціалістів і кваліфікованих робітників з високою заробітною платою. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час презентації проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць», який провела Міжнародна організація праці (МОП) у Києві. Цей проект, реалізація якого в Україні розрахована на п’ять років, підтримує уряд Данії. Його мета полягає в поліпшенні методів управління ринком праці, розвитку професійних навичок відповідно до вимог сучасного ринку праці, у сприянні соціальному діалогу.
Андрій Рева виокремив негативні тенденції, які спостерігаються в Україні й на усунення яких спрямована реформа сфери зайнятості, зокрема високий рівень безробіття, тіньова зайнятість, відплив робочої сили з держави за кордон. «Ситуація на ринку праці, на жаль, є віддзеркаленням тих складних соціально-економічних процесів, що відбуваються в країні», — зауважив міністр і наголосив, що вона ускладнюється військовими діями на сході, внаслідок яких Україна втратила 25% свого промислового потенціалу.
Нині на ринку зайнятості також суттєві диспропорції між попитом на кваліфікованих працівників та їх пропозицією, що обмежує можливості працевлаштування безробітних, з одного боку, та задоволення потреб роботодавців і працівників — з іншого. За словами Андрія Реви, уряд реагує на це через проведення системних реформ, завдяки яким відбувається поступове відновлення кількості робочих місць, зниження частки працюючих у неформальному секторі та збільшення рівня оплати праці. На його переконання, на нових робочих місцях має бути більша ефективність праці, а люди — отримувати вищу зарплату.
Перший заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська, яка взяла участь у презентації проекту, вважає, що у сфері зайнятості роль державних інституцій має бути більшою. За її словами, у міністерства вже є напрацьовані законодавчі зміни щодо значного розширення пакета активних програм зайнятості, а окремі з них вже запроваджують у практичну діяльність.
У свою чергу посол Данії в Україні Рубен Мадсен зазначив, що МОП — партнер Данії і давно й успішно працює в напрямі сфери зайнятості в багатьох країнах. Разом з організацією данський уряд розробив спеціальну програму для нашої держави з огляду на специфіку суто українських проблем. За словами регіонального директора МОП у Європі та Центральній Азії Гайнца Коллера, саме Данія — приклад поведінки на ринку праці, тому її участь у розробці проекту для України була важливою.
Як повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, у межах проекту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць» МОП розраховує надати підтримку чотирьом областям за допомогою місцевих партнерств зайнятості, модернізувати три навчальні плани професійно-технічної освіти, створити п’ять нових послуг для чотирьох регіональних офісів Державної служби зайнятості. Крім цього, заплановано підготувати семеро основних та 75 місцевих тренерів з програми МОП «Розпочинай та вдосконалюй свій бізнес», провести курс навчання для 4500 осіб щодо основ підприємницької діяльності, удосконалити інституційні спроможності соціальних партнерів для плідного діалогу й організувати тренінг для 240 осіб у сфері техніки колективних переговорів.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»