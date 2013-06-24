Підтримку України, розвиток державно-приватного партнерства та відновлення нашої держави обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод під час зустрічі в Києві. Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Денис Шмигаль подякував Єппе Кофоду за черговий візит і підкреслив, що відвідання Києва у перші місяці повномасштабної війни стало дуже важливим сигналом підтримки від Данії.

«Данія і надалі залишається нашим надійним партнером. Ми високо цінуємо всебічну підтримку зокрема у постачанні військових технологій та зброї, наданні гуманітарної допомоги, створенні відповідних місць для лікування поранених людей в Україні», — зазначив Прем’єр-міністр.

Міністр закордонних справ Данії подякував Україні й українцям за те, що вони борються за свою свободу і за свободу всіх у Європі. Єппе Кофод підкреслив, що Данія підтримуватиме Україну й надалі у військовій галузі й відновленні. Уже готують новий пакет допомоги.