Вчені знайшли несподівану причину процвітання імперії варі, яка існувала ще до епохи інків на території сучасного Перу (Південна Америка).
Дослідження показали, що її жителі регулярно вживали чичу – алкогольний напій, схожий на сучасне пиво, повідомляє Sustainability.
♦ У Мексиці знайшли докази зустрічі землян з інопланетянами
Розпивання спиртного входило в частину важливих ритуалів, свого роду «пивних фестивалів», в яких брали участь і правителі, і прості люди.
Напій варили з місцевої сировини і розливали в керамічний посуд, зроблений у формі місцевих божеств.
На думку вчених, святкування не тільки згуртовувало правлячу верхівку і народ – на них могли прийматися важливі політичні рішення.
В ході розкопок археологи виявили залишки пивоварні, що знаходилася в руїнах великого поселення варі. Будова займала майже 500 квадратних метрів, у ній були виділені спеціальні приміщення для виготовлення сусла, варіння чичи, бродіння і зберігання готового напою.
♦ У Мексиці з’явився пам’ятник українцю, який розшифрував письмена майя
Пивоварню звели приблизно в 600 році нашої ери і використовували до 1050 року. Потім давню будівлю спалили, а ритуальні судини розбили. Нині неможливо встановити, хто це зробив – самі господарі, які назавжди покинули це поселеня, або ж вороги, які на них напали.
Аналіз осаду показав, що варі мали кілька рецептів пива. Найчастіше його варили з кукурудзи, але також зустрічалося суничне і фруктове пиво. Іноді в нього додавали ягоди перуанського перцю.
Усі види сировини росли на території варі, так що виробництво пива могло вестися безперебійно, незалежно від політичної обстановки і торгових зв'язків із сусідами.
«Ми думаємо, що пивоваріння та розпивання чичи об'єднали людей і допомогли їм триматися разом», – кажуть автори дослідження.
Імперія варі існувала в 600-1100 роках. Передбачається, що причиною її занепаду стали кліматичні зміни.
Попереднє дослідження показало, що древніх майя могла згубити аномальна посуха.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»