Археологи згодні з твердженням, що через кухню народу можна багато чого зрозуміти про його історії. У зв'язку з цим деякі вчені спеціалізуються виключно на вивченні древньої кераміки, так як знайдений під час розкопок посуд може розповісти про харчування людей, що жили багато століть трму.

Після розкопок на північному заході Індії фахівці проаналізували залишки керамічного посуду, знайдених у сільських і міських районах цивілізації Інду, яка розвивалася в долині річки Інд у 3300 - 1300 роках до нашої ери. Для отримання результатів вчені досліджують залишки ліпідів, які ввібрав у себе давній посуд.

З'ясувалося, що люди цивілізації Інду харчувалися досить різноманітно для тих давніх часів: вони їли різних тварин, зкрема м'ясо великої рогатої худоби, буйволів, овець і кіз, а також молочні продукти. Для дослідників стало несподіванкою те, що в раціоні стародавніх людей було м'ясо свині, так як ці тварини не зустрічаються у великих кількостях в поселеннях Інду.

Дослідження також показало, що раціон древніх людей значно відрізнявся в залежності від регіону. «Є свідчення того, що сільське населення на північному заході Індії переймало способи приготування їжі від міського населення, особливо під час фази кліматичної нестабільності близько 2100 р. до н.е.», – розповів старший автор дослідження, фахівець Кембриджського університету Кемерон Петрі.

Крім того, дослідження має важливе значення для розуміння кулінарної історії Південної Азії, а також взаємозв'язку між навколишнім середовищем, продуктами харчування, матеріальною культурою і древнім суспільством.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»