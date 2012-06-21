У парку «Орлятко» відбулося урочисте відкриття другого «Фестивалю плавучих клумб». Окрасою парку до Дня Києва стали десять унікальних дизайнерських клумб. А серед їх творців були визначені переможці у номінаціях: «Витончений дизайн», «Ініціативність», «Креативність», «Приз глядацьких симпатій».
Про це повідомили у КО «Київзеленбуд».
– Плавучі клумби – імпровізовані острівці, які засаджені декоративними рослинами, – останнім часом набули неабиякої популярності. Незвичайні квітники, що дрейфують на водній гладі або зафіксовані на певному місці, визнані світовим трендом ландшафтного дизайну, – зазначила в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Наталія Бєлоусова.
Під час створення клумб використовували інертні матеріали. Для висадки квітів використали торф’яну суміш. Окрім того, закріплено гніт (тканина, що добре вбирає вологу) для кращої подачі води до квітів. Висаджено бегонію, колеуси, петунії, цинерарії, арегатум тощо. Окрім незвичайності, плавуча клумба має низку переваг: слугує фільтром, який очищає водойму, і не дає розростатися водоростям.