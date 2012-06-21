Дев'яносто вісім учасників основної сесії ЗНО з математики склали тест на 200 балів. З української мови та літератури таких усього 17 осіб з 339 тисяч 753 учасників.
Загалом тестування з математики проходили 155 тисяч 356 осіб, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Найбільше 200-бальників у Києві – 63, Львівській області – 41, Харківській області – 25 і Дніпропетровській області – 20.
Двісті балів за ЗНО з хімії отримали 77 учасників незалежного оцінювання з 13 тисяч 708 осіб.
Третім предметом за кількістю відмінників стала англійська мова – на 200 балів тест склали 36 із 91 тисяч 177 учасників.
Тест з історії України на 200 балів склали 13 осіб з 222 тисяч 615 учасників.
З біології тестування на 200 балів пройшли 26 осіб з 76 тисяч 20 учасників.
З фізики – 4 особи з 21 тисяч 417 учасників.
З іспанської мови з 19 учасників 200 балів отримала лише одна особа.
З німецької мови з 1951 учасника тест на 200 балів написала теж одна особа.
Так само лише один учасник тестування з географії набрав 200 балів – з 75 тисяч 990.
З 553 учасників ЗНО з французької мови жоден не склав тест на 200 балів.
Основна сесія зовнішнього незалежного тривала з 21 травня по 13 червня.
Порогові бали "склав/не склав" на ЗНО опублікувало Міністерство освіти. Йдеться про тести з хімії та історії України.