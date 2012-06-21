Фахівці Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у звіті високо оцінили темпи впровадження реформи з децентралізації в Україні. «За чотири роки відбулися великі зрушення в бік модернізації підходу до державного управління територіями, покращення надання публічних послуг на місцях, проведення фінансової децентралізації, зростання темпів об’єднання громад», — йдеться у звіті цієї організації «Підтримка децентралізації в Україні», презентованому 15 червня 2018 року в Києві.
Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко наголосив, що децентралізація, без сумніву, найуспішніша з усіх упроваджуваних в Україні реформ. «Тепер ця реформа набрала високого темпу. Вона вже кардинально змінила країну — ментальність, систему управління і якість надання послуг. Тому для нас важливі маркери від наших європейських колег, їхня експертна оцінка та рекомендації щодо процесу її впровадження», — цитує Геннадія Зубка прес-служба віце-прем’єр-міністра.
Фахівці ОЕСР позитивно оцінили підсумки і прогрес децентралізації, отже й надалі надаватимуть підтримку в її впровадженні. Адже крім об’єднання громад, вони бачать нашу роботу в секторальній децентралізації, як змінюються сервіси, збільшуються повноваження ОТГ, зростають фінансові надходження та місцеве самоврядування приходить до середньострокового планування.
Геннадій Зубко розповів, що вже об’єднано 743 громади. Затверджено перспективні плани формування громад 23 областей, які передбачають створення 1207 об’єднаних територіальних громад. До кінця року заплановано закрити білу пляму зі 128 районів, у яких ще не створено жодної громади. Підготовлено перелік перспективних адміністративних центрів майбутніх громад. Це дасть змогу облдержадміністраціям завершити розроблення перспективних планів формування громад, які покриватимуть всю територію кожної області.
Серед законопроектів, першочергових до ухвалення, — про управління земельними ресурсами у межах ОТГ та засади адміністративно-територіального устрою України, який підтримала Рада Європи. А підвищити відповідальність місцевого самоврядування покликаний законопроект про нагляд за дотриманням Конституції та законів його органами.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»