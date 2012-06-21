Найближчим часом Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) поставить в Україну додаткові 780 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК). Це не потребуватиме додаткового надання коштів із держбюджету. Вакцини закуплять за гроші, заощаджені раніше завдяки ефективним процедурам держзакупівель через міжнародні організації. Уряд затвердив зміни до постанови «Деякі питання закупівлі медичних імунобіологічних препаратів для реагування на спалах кору в Україні», що усувають юридичні бар’єри і дають змогу закупити вакцину на заощаджені кошти, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
МОЗ разом із Центром громадського здоров’я розробило спеціальну методику, яка дала змогу розрахувати потреби у вакцинах на три роки наперед. Додаткові поставки вакцин гарантовано задовольнять потребу в щепленнях, що зростає через спалах кору. Тож для дітей, яких не вакцинували раніше, і дорослих із груп ризику (медики, вчителі, студенти, військові та учасники ООС) дефіциту вакцин не буде.
Усі області повністю забезпечено вакцинами, закупленими за державний кошт, за календарем щеплень. За ним безплатно можна вакцинувати у комунальних (державних) медзакладах пацієнтів, які підписали декларацію із сімейним лікарем в цьому закладі, а з початку літа — і в приватних клініках, що уклали договір з Національною службою здоров’я, і в лікарів-ФОПів, котрі мають такі договори.