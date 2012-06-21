Донеччину відвідала поважна міжнародна делегація Представництва Європейського Союзу та політичних радників посольств країн-членів ЄС у складі 17 осіб. Під час перебування в гірницькому краї закордонні гості не відмовили собі в бажанні ознайомитися з підприємствами вугільної промисловості. Для цього вони в повному складі відвідали шахту «Капітальна» державного підприємства «Мирноградвугілля», де для них провели загальний інструктаж із техніки безпеки, а потім група делегатів оглянула поверхню шахти, а друга спустилася в підземні виробки.
Гостей під час відвідин супроводжували в.о. генерального директора ДП «Мирноградвугілля» Юрій Корнєєв та голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.
«Сьогодні представники ЄС та політичні радники країн-членів отримали нагоду оглянути шахту, що перебуває в державній власності. Вони можуть побачити, як відбуваються всі важливі процеси з видобутку вугілля, транспортування гірників, способи зв’язку та заходи у разі першої медичної допомоги на глибині. Сподіваюся, наші гості зможуть оцінити важку і небезпечну роботу шахтарів», — каже керівник області.