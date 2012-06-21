Лідери демократів і республіканців у Сенаті США Чак Шумер і Мітч Макконнелл домовилися про регламент проведення процедури імпічменту екс-президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це заявив Шумер під час виступу в законодавчому органі, повідомляє CNN.

Процес, згідно з домовленостями, розпочнеться в середу, 9 лютого. Спочатку пройдуть чотиригодинні дебати щодо конституційності процедури імпічменту щодо вже колишнього глави США.

Як зазначив Шумер, формат, про який була досягнута домовленість, «найвищою мірою справедливий».

Макконнелл додав, що за регламентом сторона звинувачення і сторона захисту отримають можливість висловитися, їм буде надано на це рівна кількість часу.

Раніше адвокати Трампа повідомили, що їхній клієнт відмовився давати свідчення у справі про імпічмент.

3 листопада в США відбулися президентські вибори, на яких переміг демократ Джо Байден, проте його попередник республіканець Дональд Трамп не визнав результати виборів і оскаржував їх у судах.

6 січня прихильники на той момент чинного президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу, перервавши засідання, на якому парламент повинен був затвердити підсумки минулих виборів.

13 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за прийняття резолюції про імпічмент Трампу, вона буде розглянута Сенатом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»