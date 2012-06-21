Президент України Володимир Зеленський доручив Кабмінету Міністрів розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів для відзначення 28 річниці Незалежності України. Там немає згадки про парад.
Указ датований ще 11 липня, але на офіційному сайті Президента України він з’явився у понеділок, 15 липня.
Так, 23 серпня, у День Державного Прапора України, відбудеться церемонія його підняття. На День Незалежності, 24 серпня, передбачені урочисті заходи – зокрема, покладання квітів до пам’ятників.
Окрім того, глава держави доручив Кабміну звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 24 серпня молебні за Україну. МЗС отримало доручення забезпечити відзначення в українських установах, що розташовані за кордоном.
Про парад на День Незалежності в указі президента згадки немає.
Як ми уже повідомляли, уряд знайшов кошти на військовий парад до Дня Незалежності.