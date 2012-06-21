Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що влада продовжує втілювати у життя реформи, а проведення судової є пріоритетом.

Про це Шмигаль сказав на зустрічі з членами Німецько-Української промислово-торговельної палати, йдеться на Урядовому порталі.

«Уряд зі свого боку продовжує впроваджувати реформи. На ключових позиціях для нас залишається судова реформа. Це те, чого очікує бізнес, і те, чого очікує суспільство, аби почувати себе захищено», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що німецький бізнес в Україні вкладає інвестиції, створює робочі місця, сплачує податки та приносить нові стандарти й технології.

Крім того, Шмигаль повідомив, що уряд нещодавно затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року.

«Це перший довгостроковий документ для держави. Над ним працювали сотні суб’єктів: асоціації, бізнес, громадські організації. Ми залучали максимальну кількість зацікавлених сторін. Документ збалансований і передбачає стратегічно важливі кроки», — зазначив він.

Прем’єр-міністр також висловив сподівання, що 4-й німецько-український бізнес-форум, який запланований на березень цього року, дасть результати в частині розвитку двосторонніх відносин.

Як відзначив Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, бізнес-форум — це важлива подія для того, щоб українські підприємці посилили своє представництво у Німеччині.

«Для нас важливо, щоб малий і середній український бізнес виходив на німецький ринок. Попри те, що на німецькому ринку непросто працювати, але це велика можливість для українського бізнесу, тож ми будемо його підтримувати», — сказав Чижиков.

На зустрічі також були присутні міністр інфраструктури України Владислав Криклій, Надзвичайний і Повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен, представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства.

Фото: www.kmu.gov.ua