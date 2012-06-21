Ухвалення Верховною Радою закону про створення Бюро економічної безпеки є черговим кроком України до Європи та до цивілізованого світу.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

«Вітаю ухвалення Верховною Радою закону про Бюро економічної безпеки. Це без перебільшення визначна подія. Україна робить черговий крок до Європи та цивілізованого світу», - зазначив глава уряду.

За його словами, податкова міліція відходить у минуле, а на її місці з’явиться новий аналітичний орган, який займатиметься розслідуванням фінансових та економічних злочинів без корупції та «маски-шоу».

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт «Про Бюро економічної безпеки України» (№3087-д), який, серед іншого, передбачає передачу розслідування економічних злочинів із СБУ, ДФС, ДБР до новоствореного органу.

Прийняття Закону сприятиме:

♦запровадженню нових аналітичних підходів протидії фінансовим злочинам та проведенню результативних розслідувань складних злочинних схем;

♦запобіганню втрат бюджету шляхом попередження фінансових злочинів та мінімізації недобросовісної конкуренції;

♦ оптимізації структури правоохоронних органів та матеріально-технічної бази.

Законом встановлюється, що Бюро економічної безпеки України – це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Визначається, що Бюро здійснює повноваження через центральний апарат та територіальні управління.