Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу 4 лютого під час телефонної розмови обговорили зміцнення двосторонніх відносин.

Денис Шмигаль привітав Флоріна Кицу з призначенням на посаду Прем’єр-міністра та запевнив, що уряд України готовий тісно співпрацювати з урядом Румунії на всіх напрямках, що становлять спільний інтерес.

Зокрема, сторони обговорили економічну співпрацю та відзначили важливість у цьому контексті українсько-румунської спільної комісії з питань економічного, промислового, наукового й технічного співробітництва.

Прем’єр-міністр України підкреслив, що обидві країни мають чималий потенціал для розвитку співпраці в галузі енергетики. Одним із пріоритетів українського енергетичного сектору, за його словами, є повна технічна синхронізація з енергетичною системою Європейського Союзу.

«Україна та Румунія мають взаємні інтереси в енергетичній галузі — диверсифікації джерел газо- та електропостачання, у сфері розбудови транспортних коридорів і транзитного потенціалу. Перспективу розвитку у цих питаннях ми готові обговорити найближчим часом на експертному рівні між профільними міністерствами та відповідними енергетичними компаніями», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, Прем’єр-міністр України зауважив, що було б доцільно активізувати заходи в межах прикордонного співробітництва, зокрема посилити співпрацю українських та румунських прикордонних відомств.

Денис Шмигаль також зазначив, що пандемія COVID-19 стала справжнім викликом для всього світу: «Але я переконаний, що попри складну ситуацію на тлі боротьби з пандемією, ми продовжимо активний розвиток двостороннього співробітництва».

Прем’єр-міністр України подякував Румунії за висловлену готовність підтримати Україну в питанні приєднання до Спільного авіаційного простору Європейського Союзу.

Денис Шмигаль також привітав рішення Румунії підтримати необхідність розвитку механізму Європейської Комісії щодо доступу країн-учасників Східного партнерства до вакцини проти COVID-19.

Зі свого боку Флорін Кицу висловив підтримку євроінтеграційних прагнень України, а також зацікавленість Румунії у розвитку інфраструктурних проектів спільно з Україною.