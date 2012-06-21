Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у ході робочого візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія) 10 лютого провів зустріч із Виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

Глава Уряду відзначив промову Виконавчого віце-президента Єврокомісії, яку він виголосив на підтримку України напередодні в Європейському Парламенті.

«Хочу запевнити, що попри всю складність викликів, які стоять перед нами, ми продовжуємо впровадження системних реформ в Україні, спрямованих на поглиблення економічної інтеграції з Європейським Союзом», — наголосив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі сторони розпочали консультації щодо подальшої лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, що перебачено статтею 29 Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Зокрема, ідеться про прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Як наголосив Денис Шмигаль, ЄС є одним із найбільших торговельних партнерів України, тому Уряд налаштований надалі зміцнювати співпрацю в цьому напрямку.

«Певен, що підтримка постійного діалогу сприятиме усуненню торговельних бар’єрів у взаємній торгівлі», — сказав Глава Уряду.

Прем’єр-міністр подякував Єврокомісії за рішення про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро наприкінці минулого року.

«Своєчасне отримання Україною коштів стало надзвичайно важливим для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності в Україні», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр запевнив Виконавчого віце-президента Єврокомісії, що Уряд України дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо виконання всіх умов, зазначених у додатку до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС.

«Розраховуємо успішно завершити реалізацію програми у першому кварталі 2021 року, щоб отримати другий транш макрофінансової допомоги вже навесні цього року», — підкреслив Глава Уряду.

У ході розмови Денис Шмигаль зазначив Валдісу Домбровскісу, що реформа у сфері державних закупівель є однією з найбільш успішних в Україні: «Це одна зі сфер, де ми досягли найбільшого прогресу у виконанні Угоди про асоціацію».

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна на запит ЄС у листопаді минулого року надала усю необхідну інформацію для завершення Фази 1 імплементації Угоди про асоціацію у сфері державних закупівель. Він додав, що Україна розраховує на відповідне підтвердження з боку Європейського Союзу.

«Україна також розраховує на підтримку у питанні включення внутрішніх водних шляхів України до регіональної мережі TEN-T. Це сприятиме розвитку ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту й залученню інвестицій у цю сферу. Крім того, це переорієнтація вантажних потоків на більш екологічний й економічний річковий транспорт», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив вдячність Валдісу Домбровскісу за його особисту підтримку у розв’язанні важливих питань для України та запросив відвідати урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.