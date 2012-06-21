Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 26 квітня разом з Президентом України Володимиром Зеленським взяв участь в офіційних заходах з нагоди 35-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС.

У присутності Глави держави та очільника уряду було вручено ліцензію від Держатомрегулювання для ДСП «Чорнобильській АЕС» на ведення в експлуатацію ядерної установки СВЯП-2 — сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу зберігання.

Відзначимо, що СВЯП-2 призначене для довгострокового зберігання ядерного палива Чорнобильської АЕС. Сховище споруджувалося за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Також Прем’єр-міністр спільно з Президентом України вшанували пам’ять загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, поклавши квіти до Пам’ятника Героям Чорнобиля.

Денис Шмигаль висловив вдячність усім, хто ціною власного життя та здоров’я усував наслідки катастрофи.

«35 років одній із найстрашніших трагедій в історії людства — катастрофі на Чорнобильській АЕС. Та героїзм не має терміну давності. Сьогодні ми дякуємо тим, хто пожертвував життям і здоров’ям заради життя мільйонів. Низький уклін та велика шана людям, які рятували Україну та світ від наслідків катастрофи», — зазначив очільник уряду.