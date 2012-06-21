Робота над Планом заходів із підготовки системи МВС до відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях була в центрі уваги наради, проведеної очільником МВС Арсеном Аваковим з головами всіх центральних органів виконавчої влади системи відомства.
План з деокупації частини території Донбасу, за завданням міністра, має бути готовий вже найближчим часом. «Улітку треба мати цей документ на руках. Він охоплюватиме дві частини: підготовчу й практичну. Основна мета плану — визволення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян», — поставив завдання Арсен Аваков.
Велику роль у реалізації задуманого відіграватиме інформаційна складова. Влада мусить залучати громадськість до обговорення плану та інформувати населення на кожному його етапі, повідомляє прес-служба МВС.
Створена робоча група виокремила всі виклики та загрози на тимчасово окупованих територіях, доповів очільник робочої групи радник очільника відомства Іван Варченко: «Робоча група, яка працювала над цим планом, виявила всі виклики. Зокрема кримінального, соціально-економічного характеру, пов’язані з веденням бойових дій, інформаційні, культурні та політичні. А також напрацювала шляхи їх подолання».
Міністр внутрішніх справ наголосив, що всі представники обласних військово-цивільних адміністрацій та робоча група повинні докладно опрацювати всі пункти плану та вже найближчим часом подати свої зауваження.
«Ми повинні бути готовими до того, що, прийшовши на визволену територію, відразу починаємо роботу. Кожен із наших підрозділів повинен її розуміти. У нас є вже досвід на таких територіях і, як засвідчує практика, дуже часто наші фахівці вирішують не лише питання безпеки, а й побутові проблеми місцевого населення», — наголосив Арсен Аваков.
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«Урядового кур’єра»