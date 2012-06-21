Після отруєння школярів у восьмій школі Черкас, причин якого так і не з’ясували, місто знову сколихнула звістка про кричущий випадок. Другокласники однієї з міських шкіл разом з учителем поверталися з екскурсії. Кілька школярів вирішили побавитися, гойдаючись на тросі, причепленому на відстані близько півметра від землі між деревами на вулиці Лесі Українки. Раптом одне з дерев похилилося і впало, зачепивши чотирьох дітей. Їх із травмами забрали до лікарні.
Після огляду лікарів трьох школярів із незначними ушкодженнями відпустили додому. А в четвертого виявили, як розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький, перелом кістки гомілки й травмовану грудну клітку. Очевидно, лікуватися доведеться тривалий час.
Як повідомили в ГУ Нацполіції в Черкаській області, слідчо-оперативна група встановлює всі обставини того, що сталося, і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Відкрито кримінальне провадження за статтею 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Очевидно, доречно звернути увагу міської влади на невпорядкованість багатьох вулиць обласного центру, яка й спричиняє схожі випадки. Як наголошували на одному з круглих столів, давно розроблено чіткі правила утримання в місті зелених насаджень. Має бути господар, який повинен видаляти аварійні й сухостійні дерева, обрізати сухі й поламані гілки і створювати всі умови, щоб гілки дерев не наближалися до електродротів. На жаль, ці правила останнім часом служби міста ігнорують.