З найдавніших часів важливою частиною дитинства були іграшки. Дерев’яні іграшки знайомили дітей з навколишнім світом, виконували функцію оберега. Іграшки відображали культові, побутові, культурні особливості тієї місцевості, в якій виготовлялися. Вони відображали настрої тієї чи іншої епохи, а також ментальність, традиції і вірування народів.

Наприклад, ляльки у ескімосів були без обличчя. Вважалося, що іграшка з обрисами може налякати дитину. Але чим старшою була дитина, тим більш колоритною були й іграшки. З часом іграшки еволюціонували, з’явилися іграшки монтессорі, іграшки в пишному одязі з використанням вишивки або інших прикрас.

Замість дерев’яної ляльки – іграшки монтессорі

Першу дерев’яну ляльку знайшли під час розкопок в Єгипті, вік екземпляра 4 000 років. Дерев'яна іграшка розмальована яскравими малюнками, а замість її волосся – намистинки. У Стародавньому Єгипті часто використовували дерев'яні іграшки для різних обрядів. Їм навіть приписували магічні властивості. Особливою популярністю іграшки з дерева користувалися в Давньому Римі. Зазвичай дітей цікавили фігурки, як людей, так і різних тварин. Дерев'яна лялька навіть отримала свою сучасну назву «pupa» (дівчинка). Також були популярні фігурки коней і моделі колісниць, про що свідчать розкопки в стародавньому місті Помпеї.

У Середньовіччі найпопулярнішою іграшкою був коник з дерева. Зрозуміло, чим більше майстерною була іграшка, тим дорожче вона коштувала і таке «задоволення» могла дозволити собі далеко не кожна сім'я.

З появою колеса з дерева почали створювати більш технологічні іграшки. Так з'явилися перші ходунки у вигляді дерев'яної прямокутної рами з колесом, завдяки якому малюк вчився ходити. Трохи пізніше створили і першу іграшку-каталку, у вигляді примітивної платформи на коліщатках, яку потрібно було тягнути за мотузку.

Історія дерев'яної дитячої іграшки в Київській Русі починається з IX століття. Вже тоді в східно-слов'янських племенах виготовлялися дерев'яні іграшки для дітей – потішки (свистульки, фігурки, тріскачки). На Русі дерев'яна іграшка була поширена скрізь, спочатку їх робили батьки для своїх дітей, але з часом, це стало особливим ремеслом. З’явилися іграшки головоломки, так звані іграшки монтессорі. Спочатку це були найпростіші фігурні дерев'яні деталі, які складалися, пізніше вони стали більш складними і різноманітними. З’явилися кубики, пірамідки, іграшки з пазлів.

Дерев’яні іграшки популярні і сьогодні

Згодом з'являються перші механічні іграшки, а другим розквітом індустрії виробництва іграшок прийнято вважати XIX століття. Тоді майстри починають створювати макети дерев’яних будиночків з дерева, перших солдатиків, іграшки з різними механізмами. Поступово з'являються іграшки, звичні для сучасних дітей.

Промислова революція серйозно вплинула на дерев'яну іграшку. Ручне виробництво дерев'яних іграшок скорочувалося, у той час як кількість іграшок, виготовлених на фабриках, збільшувалася. До кінця Другої світової війни у обробній промисловості з'явилася пластмаса. Іграшка з пластика стали дешевшими і зручнішими для масового виробництва. Виробництво дерев'яних іграшок поступово занепадало.

Але сьогодні інтерес до дерев'яної іграшки знову відроджується. Це пов'язано з її екологічністю, безпекою для дитини та довговічністю.

Діти знайомляться з навколишнім світом у першу чергу через дотик. Дерев'яні іграшки несуть особливе природне тепло і енергетику, у них особлива структура. Саме тому сучасні розвиваючі іграшки найчастіше роблять з дерева.

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Діти інтуїтивно відчувають, що такі іграшки корисніші. Адже вони виготовлені з натурального матеріалу – дерева, що ввібрало в себе енергію сонця. Такі іграшки зберегли в собі це природне тепло і несуть позитивну енергетику.

Примітно, що за кордоном, наприклад, в Австрії, Німеччині в магазинах переважають дерев'яні іграшки як екологічні та безпечні для дітей. Пластмасових майже немає, адже пластик може виявитися токсичним.

Нині в Україні багато батьків для своїх дітей купляють саме дерев'яні іграшки, як більш безпечні і корисні, на відміну від іграшок з токсичного пластика.

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Василь ГРИНЕВИЧ,

для «Урядового кур’єра»